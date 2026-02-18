Размер шрифта
В Германии не будут повышать налоги для богатых

Канцлер ФРГ Мерц опроверг повышение налогов для богатых
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в подкасте Machtwechsel отверг повышение налогов для богатых.

Мерц выступил против предложения своих партнеров по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Миллионы предпринимателей в Германии платят подоходный налог не как акционерные общества, а товарищества среднего бизнеса. Я настоятельно советую не повышать их нагрузку дальше», — отметил Мерц.

Он уточнил, что верхняя ставка прогрессивного налога уже взимается при годовом доходе €68 тысяч, или около €6 тысяч в месяц.

По словам канцлера, власти ФРГ должны следить, чтобы действительно хорошо оплачиваемые квалифицированные работники «не теряли мотивацию из-за того, что они попадают в верхнюю ставку».

До этого эксперты Института германской экономики в Кёльне пришли к выводу, что экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

По официальным данным, в 2025 году экономика Германии лишь формально избежала третьего подряд года стагнации: реальный объем производства увеличился всего на 0,2%. Эксперт Михаэль Гремлинг отметил, что текущее десятилетие сопровождается беспрецедентными шоками и масштабной структурной перестройкой экономики, нагрузка от которых уже превысила последствия предыдущих кризисов.

Для сравнения, специалисты напомнили, что экономические издержки периода стагнации 2001–2004 годов оценивались примерно в €360 млрд, а потери добавленной стоимости во время финансового кризиса 2008–2009 годов достигали около €525 млрд.

Ранее госдолг Германии вырос почти на 20% из-за политики ЕС и санкций против России.
 
