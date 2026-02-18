Размер шрифта
Россиянам объяснили, как спасти ипотечную квартиру при банкротстве

Юрист Битуева: россияне могут спасти ипотечную квартиру при банкротстве
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут спасти ипотечную квартиру в случае банкротства, если им удастся достичь мирового соглашения с банком. Об этом RuNews24.ru рассказала член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева.

По ее словам, если кредитная организация согласится, то квартира будет сохранена. В этом случае должник продолжит платить по ипотеке на прежних условиях — при той же процентной ставке и с тем же графиком платежей. Эксперт добавила, что защитить недвижимость можно и в том случае, если ипотеку погасит третье лицо.

«Родственник или другой человек может полностью выплатить остаток долга по ипотеке. После этого квартира исключается из конкурсной массы и не продается. Однако для этого необходимо также обеспечить погашение требований кредиторов первой и второй очереди (алименты, возмещение вреда, зарплаты)», — уточнила Битуева.

В пресс-службе Сбера до этого сообщили, что в течение 2025 года он предоставил помощь в урегулировании проблемных кредитов 338 тыс. клиентов банка, ее сумма составила 278 млрд рублей. В банке уточнили, что кредитными и ипотечными каникулами в прошлом году воспользовались 44 тыс. клиентов.

Ранее в России сообщили о резком увеличении случаев повторного банкротства.
 
