Бизнес

Сбер помог тысячам семей избежать банкротства из-за кредита

Свыше 330 тыс. семей получили поддержку от Сбера по кредитам в 2025 году
Shutterstock/Tero Vesalainen

В течение 2025 года Сбер предоставил помощь в урегулировании проблемных кредитов 338 тыс. клиентов банка, ее сумма составила 278 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба компании.

В банке уточнили, что кредитными и ипотечными каникулами в прошлом году воспользовались 44 тыс. клиентов.

Также банк разработал для заемщиков собственные варианты решения вопросов с кредитом, в том числе им доступны временное снижение ежемесячного платежа, комплексное урегулирование — по кредитам в Сбере и других финансовых организациях, — и мировое соглашение, подразумевающее реструктуризацию кредита с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания.

В Сбере сообщили, что в 2025 году клиенты банка чаще всего использовали реструктуризацию кредита — механизм применили 277 тыс. человек, сумма урегулированной задолженности достигла 211 млрд рублей.

К программе комплексного урегулирования прибегли 13,3 тыс. заемщиков, они провели сделки на 18,2 млрд рублей.

Кроме того, более 3,8 тыс. человек обратились за заключением мировых соглашений и реструктуризацией на 2,7 млрд рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью.

В банке подчеркнули, что получить поддержку клиенты могут по всем видам займов, включая ипотеку, потребительский кредит и автокредит.

Также в экстренной ситуации заемщику могут предложить погашение задолженности за счет продажи предмета залога.

«Мы предлагаем каждому индивидуальное решение. Подать заявку на урегулирование можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это помогает не чувствовать неловкости. За прошлый год 90% таких заявок было подано онлайн. Важно и то, что мы поддерживаем диалог с нашими клиентами на всех этапах взаимодействия», — отметил глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

В целом, Сбер готов урегулировать сложные финансовые ситуации даже при инициировании клиентом процедуры банкротства — в прошлом году почти с 6 тыс. клиентов были заключены мировые соглашения и планы реструктуризации долгов.

Также в Сбере напомнили о государственной программе социальных контрактов, в рамках которой клиентам банка предоставляется помощь в поиске работы или получении новой профессии. В 2025 году доля клиентов Сбера в объеме всех зарегистрированных соцконтрактов по России составила 40%.
 
