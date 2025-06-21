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Мордашов рассказал о своей самой большой ошибке в бизнесе

Мордашов рассказал об ошибке, которая привела к потере $7 млрд
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава совета директоров сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, как совершил ошибку в бизнесе, приведшую к потере $7 млрд. Его слова передает ТАСС.

«Я помню, у нас была огромная ошибка по стоимости, она самая большая, когда в начале 2000-х годов мы очень активно участвовали в слияниях и поглощениях в металлургии. У нас было много приобретений за рубежом, и потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов... оказалось неэффективными. И мы потеряли порядка $7 млрд на этом», — сказал он, отметив, что было совершено много ошибок, но эта стала самой большой.

Из этой истории он сделал вывод, что очень опасно поддаваться увлечениям. По его словам, после этого «Севергрупп» и «Северсталь» поняли, что надо быть осторожным, и «много раз отмерить, прежде чем отрезать, когда ты что-то покупаешь».

19 июня на полях ПМЭФ гендиректор «Северстали» Александр Шевелев допустил остановку некоторых металлургических производств для стабилизации предложения.

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