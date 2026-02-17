В Москве обрушились цены на аренду одного из видов жилья

В Москве подешевела аренда квартир с так называемым «бабушкиным» ремонтом, скидки достигают 10-15%. Такое «уставшее» жилье надолго зависает на рынке, поэтому владельцы вынуждены снижать стоимость для съемщиков, рассказала «Ридусу» риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, в целом на рынке арендного жилья в столице сейчас нет такого ажиотажа, как раньше. Спрос наблюдается в основном на хорошие квартиры с современным ремонтом рядом с метро, а вот бюджетные «бабушкины» квартиры долго не сдаются.

«В таких спальных районах, как Некрасовка, Коммунарка или Южное Бутово, наблюдается большая конкуренция среди арендодателей, поэтому можно смело торговаться, особенно если речь идет о так называемых «бабушкиных вариантах». Такие квартиры зачастую долго простаивают. В результате можно выторговать скидку от 10 до 15%», — отметила эксперт.

Что касается прогнозов на будущее, то, по ее мнению, падения цен в ближайшее время можно не ожидать. Некоторое подешевение ожидается не раньше осени, когда стоимость аренды может снизиться на 5-10%, но лишь при условии сохранения по-прежнему высоких ставок на ипотеку, заключила риелтор.

Исследователи до этого выяснили, что по итогам января цены на аренду трехкомнатных квартир в российских городах-миллионниках упали на 3,9%. Заметнее всего тенденция в Москве, где съемные трешки подешевели -−5,8% за месяц до 147 тыс. рублей, и Петербурге – на 5% до 85 тыс. рублей.

