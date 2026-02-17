Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Москве обрушились цены на аренду одного из видов жилья

Риелтор Перескокова: аренда бабушкиных квартир в столице упала в цене на 15%
Shutterstock

В Москве подешевела аренда квартир с так называемым «бабушкиным» ремонтом, скидки достигают 10-15%. Такое «уставшее» жилье надолго зависает на рынке, поэтому владельцы вынуждены снижать стоимость для съемщиков, рассказала «Ридусу» риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, в целом на рынке арендного жилья в столице сейчас нет такого ажиотажа, как раньше. Спрос наблюдается в основном на хорошие квартиры с современным ремонтом рядом с метро, а вот бюджетные «бабушкины» квартиры долго не сдаются.

«В таких спальных районах, как Некрасовка, Коммунарка или Южное Бутово, наблюдается большая конкуренция среди арендодателей, поэтому можно смело торговаться, особенно если речь идет о так называемых «бабушкиных вариантах». Такие квартиры зачастую долго простаивают. В результате можно выторговать скидку от 10 до 15%», — отметила эксперт.

Что касается прогнозов на будущее, то, по ее мнению, падения цен в ближайшее время можно не ожидать. Некоторое подешевение ожидается не раньше осени, когда стоимость аренды может снизиться на 5-10%, но лишь при условии сохранения по-прежнему высоких ставок на ипотеку, заключила риелтор.

Исследователи до этого выяснили, что по итогам января цены на аренду трехкомнатных квартир в российских городах-миллионниках упали на 3,9%. Заметнее всего тенденция в Москве, где съемные трешки подешевели -−5,8% за месяц до 147 тыс. рублей, и Петербурге – на 5% до 85 тыс. рублей.

Ранее требование банков к ипотечным квартирам по аренде назвали незаконным.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!