Требование банков к ипотечным квартирам по аренде назвали незаконным

Риелтор Бендриков: банки не могут запретить сдавать в аренду ипотечную квартиру
В России подняли вопрос о запрете банков сдавать ипотечные квартиры. В Госдуме анонсировали обращение в Центробанк с требованием отменить запрет, однако, по словам риелтора Олега Бендрикова, такой проблемы на сегодняшний день нет. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что банки не имеют права запрещать аренду ипотечных квартир, более того – им просто некогда заниматься такими вопросами.

Эксперт объяснил, что под запретом только перепродажа квартиры, купленной в ипотеку, а вот сдача в аренду никак не ограничивается – по его словам, никто из его клиентов ни разу с подобным опытом не сталкивался.

«Это неинтересно ни одному банку — у них есть очень много других задач, которыми они занимаются, — подчеркнул Бендриков. — Для банков это дополнительная работа, им придется создавать специальные отделы, которые будут отвечать на такие странного рода заявления».

Он добавил, что даже если где-то озвучивался подобный запрет, речь идет о нарушении конституционного права россиян на использование жилья.

Напомним, о проблеме со сдачей в аренду ипотечных квартир заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пообещав, что обратится с этим вопросом в Центробанк. Парламентарий уточнил, что сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов».

Ранее россиянам рассказали о связи желания взять ипотеку с возрастом.
 
