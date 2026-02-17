В РФ подсчитали финансовые потери ЕС из-за отказа от российской нефти

РИА Новости: ЕС переплатил более €20 млрд после отказа от российской нефти

Евросоюз по итогам 2025 года понес дополнительные расходы свыше €20 млрд из-за отказа от российской нефти. Такие расчеты приводит РИА Новости на основе данных Евростата.

После введения эмбарго в декабре 2022 года на морские поставки российской нефти, а с февраля 2023 года — и на нефтепродукты, рынок столкнулся с резким ростом цен. Если в 2021 году ЕС закупал нефть в среднем по €57,4 за баррель, то в 2025 году цена достигла €64,3.

При этом объемы импорта сократились. В 2025 году Евросоюз приобрел 3,3 млрд баррелей нефти против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году. Несмотря на снижение закупок, расходы увеличились: до санкций ЕС импортировал нефть на €193,8 млрд, тогда как в 2025 году сумма составила €212,3 млрд. По оценке агентства, переплата за год достигла €22,7 млрд.

В совокупности за 2022–2024 годы дополнительные расходы составили €259,9 млрд, а с начала санкционного периода — €282,6 млрд.

В декабре 2025 еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия намерена в начале 2026-го предложить полный запрет на импорт всей российской нефти в ЕС.

Ранее Bloomberg узнал о намерении ЕС отказаться от потолка цен на российскую нефть.