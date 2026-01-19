Размер шрифта
Дерипаска предложил защищать Гренландию «Полярными медведями»

Дерипаска: спецназ «Полярные медведи» мог бы защитить Гренландию
фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Гренландия представляет собой огромный и стратегически важный ледяной массив, для защиты которого Европа могла бы заключить договор с Россией. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас на кону стоит большая сумма — около €2,5 трлн.

«И были бы европейцы поумнее, легко бы посчитали: за €150 млрд киевский режим поедет отдыхать в Испанию вместе с националистами. Можно будет подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве с РФ и за полтриллиона евро получить арктический спецназ «Полярные медведи», — говорится в посте предпринимателя.

Дерипаска считает, что такой сценарий позволил бы европейским странам избежать политического поражения и выйти из ситуации с меньшими потерями.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над островом, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее CNN узнал о подготовке жителей Гренландии к возможному нападению США.

