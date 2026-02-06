Размер шрифта
Мосбиржа включила акции «Роснефти» в базы расчета индексов в области устойчивого развития

Акции «Роснефти» вошли во все индексы Мосбиржи в области устойчивого развития
Пресс-служба «Роснефти»

Московская биржа по итогам ежегодного пересмотра включила акции «Роснефти» в новые базы расчета индексов в области устойчивого развития, в том числе: в индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний, индекс МосБиржи-RAEX «ESG сбалансированный» и группу индексов МосБиржи-РСПП. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что «Роснефть» стала единственной компанией нефтегазового сектора с государственным участием, чьи акции включены Мосбиржей во все индексы в области устойчивого развития.

Их участниками становятся компании, следующие передовым практикам экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и раскрывающие соответствующую информацию в корпоративной отчетности.

В частности, индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний включает бумаги лидеров ESG-повестки с выстроенной системой климатического менеджмента и контролирующих климатические риски.

Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Он рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

В «Роснефти» добавили, что компания публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с российскими и международными рекомендациями с 2007 года. Документ проходит независимую оценку внешним аудитором.

Подчеркивается, что компания последовательно увеличивает объем «зеленых» инвестиций. По итогам 2024 года он достиг 74 млрд рублей, а с 2022 по 2024 годы — почти 200 млрд рублей.

Средства направляются, в том числе, на программы повышения надежности трубопроводов, строительство инфраструктуры по утилизации ПНГ и снижение выбросов.
 
