Эксперт рассказал о последствиях дефицита кадров в туротрасли

На фоне нехватки специалистов в туротрасли бизнес вынужден сокращать услуги и закрывать объекты. Об этом «Известиям» рассказал основатель компании «Росинвестотель» Кирилл Иртюга.

По словам специалиста, из-за дефицита кадров особенно часто закрываются объекты в малых городах. При этом нехватка гидов, поваров и администраторов провоцирует рост зарплат на 25-40% в высокий сезон. В результате работа становится нерентабельной.

Эксперт отметил, что обучение шести тысяч человек по нацпроекту покрывает только 2% потребности, а большинство выпускников начинает работать в крупных федеральных сетях Москвы и Сочи.

«В настоящее время дефицит кадров в 300 тысяч человек вынуждает бизнес закрывать объекты или сокращать услуги — особенно в малых городах. Регионы теряют буквально пятую часть потенциального дохода от потенциалов турпотока», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в регионах остаются работать в отрасли только 15-20% профессионалов. Решить проблему может получится с помощью локализованных программ, которые будут гарантировать трудоустройство и стипендии для сельских жителей.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ) до этого сообщили, что в 2025 году российские туристы стали больше посещать Китай, Японию и Вьетнам.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к путешествию в Азию.