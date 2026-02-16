Россиянам рассказали, как подготовиться к путешествию в Азию

Во время путешествия в азиатские страны туристы могут столкнуться с несколькими опасностями, такими как солнечный удар или местные инфекции. Для того чтобы поездка прошла без рисков для здоровья, важно заранее к ней подготовиться. Об этом радио Sputnik рассказала врач-инфекционист Евгения Даева.

Специалист подчеркнула, что в первую очередь перед путешествием в Азию следует изучить информацию на сайте по контролю заболеваемости, на котором указано, какие прививки стоит сделать для поездки в ту или иную страну. При этом после процедуры нужно закладывать от 10 до 30 дней на выработку антител.

Не менее важен подход к питанию в путешествии. Врач объяснила, что необходимо пить только бутилированную или кипяченую воду, а также отказаться от употребления коктейлей.

«Еду лучше выбирать максимально ту, к который человек привык, не накидываться на всякие заморские диковинки, потому что это может вызвать типичное несварение, которое легко спутать с кишечной инфекцией. Я бы выбирала хорошо термически обработанную пищу для того, чтобы минимизировать эти риски», — предупредила эксперт.

Она также напомнила, что туристам следует брать с собой лекарственные препараты, такие как обезболивающие, жаропонижающие, крем от ожогов, а также нестероидные противовоспалительные и противоаллергические средства. Помимо этого, рекомендуется положить в дорожную аптечку кишечные антисептики, которые отпускаются без рецепта.

