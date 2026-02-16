Россиянам рассказали о пользе заключения договоров со стажерами

Возможность заключать срочный трудовой договор со стажерами принесет пользу как самим стажерам, так и работодателям. Благодаря такому нововведению удастся решать вопрос кадрового дефицита. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Работодатели таким образом смогут решать вопрос кадрового дефицита, привлекая молодых людей, у которых еще нет должного опыта работы и навыков, с расчетом на то, что в процессе стажировки работник получит такие навыки. И если все в порядке, то стажер сможет полноценно работать в организации уже на основании обычного бессрочного трудового договора», — объяснил специалист.

Он отметил, что если стажер не сможет выполнять порученные ему задачи, то формат срочного трудового договора позволит работодателю завершить работу с сотрудником. При этом он не столкнется с дополнительными финансовыми потерями, рисками и другими сложностями.

По словам эксперта, благодаря такому договору стажеры получат возможность трудоустроиться в хорошую компанию и получить необходимый опыт. В будущем такие сотрудники смогут развиваться в выбранной профессии, строить карьеру в этой же организации или оказаться на рынке труда с базовыми навыками.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил законодательно определить стажировки как вид трудовых отношений. Это следует из списка поручений, который был опубликован на официальном сайте Кремля. В документе указано, что до 15 июля текущего года нужно на законодательном уровне закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также определить такой вид трудовых отношений, «носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности».

