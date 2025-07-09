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Минцифры назвало тарифы Почты России очень низкими

Минцифры посчитало тарифы Почты России «крайне низкими»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минцифры считает установленные тарифы на услуги Почты России очень низкими. Об этом на заседании комитета Госдумы заявил министр Максут Шадаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания.

В министерстве подчеркнули, что требования к государственной компании «непропорционально высоки» по сравнению с другими участниками рынка. По этой причине, Минцифры настаивает на выравнивании условий для Почты в онлайн-коммерции, а также вернуть ей часть монопольных полномочий.

В июне руководитель Почты России Михаил Волков заявил, что выплата курьерам 200–300 тыс. рублей в месяц — это крайняя мера, которая подогревает конкуренцию за кадры на фоне кадрового дефицита в логистике. По его словам, такие зарплаты выглядят избыточными даже в условиях высокого спроса на доставку.

Волков считает более разумным решением создание цифровой платформы, позволяющей разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Над этим проектом Почта России сейчас работает совместно с другими игроками рынка.

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