Минцифры назвало тарифы Почты России очень низкими

Минцифры считает установленные тарифы на услуги Почты России очень низкими. Об этом на заседании комитета Госдумы заявил министр Максут Шадаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания.

В министерстве подчеркнули, что требования к государственной компании «непропорционально высоки» по сравнению с другими участниками рынка. По этой причине, Минцифры настаивает на выравнивании условий для Почты в онлайн-коммерции, а также вернуть ей часть монопольных полномочий.

В июне руководитель Почты России Михаил Волков заявил, что выплата курьерам 200–300 тыс. рублей в месяц — это крайняя мера, которая подогревает конкуренцию за кадры на фоне кадрового дефицита в логистике. По его словам, такие зарплаты выглядят избыточными даже в условиях высокого спроса на доставку.

Волков считает более разумным решением создание цифровой платформы, позволяющей разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Над этим проектом Почта России сейчас работает совместно с другими игроками рынка.

Путин внес Почту Крыма в список стратегических предприятий.