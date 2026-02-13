Названы последствия в случае реализации «плана Дмитриева»

В случае использования потенциала экономического взаимодействия между Россией и США темпы роста мирового ВВП увеличатся на 2%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, страны при сотрудничестве могут использовать национальные валюты — рубль и доллар.

«Считаю важным ориентироваться на официальные заявления и документы. Из представленной информации, я предполагаю, что речь идет об экономическом взаимодействии России и США. Здесь, действительно, есть богатый потенциал, который мог бы быть использован во благо социально-экономического развития не только наших стран, но и всего мирового сообщества, если бы не экономические и политические ограничения, инициированные США в предыдущие годы. В случае активного использования имеющегося потенциала это могло бы добавить примерно 2% к темпам роста мировой экономики», — отметил Балынин.

Если торговые связи между Россией и США действительно начнут оживляться, то наиболее логичным вариантом для расчетов станут национальные валюты двух стран — рубль и доллар, считает Балынин. При этом он отметил, что на фоне растущего веса китайской экономики в качестве практичного инструмента может рассматриваться и юань. Балынин подчеркнул, что такой сценарий возможен с учетом стратегического партнерства Москвы и Пекина, а также признаков улучшения экономических отношений между Китаем и США.

Вместе с тем использование любой третьей валюты почти неизбежно ведет к дополнительным затратам, уверен эксперт. Речь идет, например, о расходах на конвертацию, а также о рисках, связанных с влиянием на курс факторов, которые не контролируются сторонами сделки.

Балынин также заявил, что рубль сейчас относится к числу ведущих мировых валют и в прошлом году заметно усилил позиции. Доллар США, по его оценке, ослабевает не только по отношению к рублю, но и к другим валютам. В качестве примера он привел динамику за год: тогда американская валюта была примерно на 22% сильнее к рублю, на 13% — к евро и примерно на 6% — к юаню.

«Лично я вижу, как наиболее вероятный сценарий, дальнейшее укрепление рубля и ослабление доллара США. С учетом этого при выборе в качестве превалирующей валюты в наших расчетах доллара США считаю целесообразным подумать о дисконтах и дополнительных защитных механизмах, чтобы нам не потерять из-за дальнейшего ослабления доллара», — резюмировал экономист.

Кремль представил США так называемый «план Дмитриева», одним из пунктов которого является возврат к расчетам в долларах между странами, сообщило 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

