Россиянам рассказали о связи желания взять ипотеку с возрастом

Эксперт Овечкин: россияне старше 29 лет жалеют, что не взяли ипотеку раньше

Почти половина россиян возрастом старше 29 лет испытывают сожаление, что не взяли ипотеку 10 лет назад, когда условия займа были мягче. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин со ссылкой на исследование Level Group.

Специалист отметил, что итоги опроса продемонстрировали трансформацию сознания россиян, при которой то, что раньше казалось ограничением, начало восприниматься как упущенный шанс.

«С опытом крепнет и финансовая грамотность. Если в молодости горизонт планирования составляет 1–2 года и аренда кажется логичной, то с возрастом люди осознают, что ипотека — это единственный способ заморозить стоимость жилья. Треть опрошенных нами россиян (34%) прямо заявили, что пересмотрели свои взгляды и теперь видят в кредите инструмент сохранения денег», — раскрыл эксперт.

При этом, по его словам, россияне в возрасте от 18 до 28 лет все еще воспринимают ипотеку как антоним слова «свобода». 49% молодых участников опроса признались, что боятся потерять мобильность. Экономист отметил, что для представителей этого поколения основной валютной стал ментальный комфорт и вариативность жизненных сценариев. В их восприятии ипотека является дорогой подпиской, от которой невозможно отказаться.

Специалист также добавил, что сейчас молодежи сложно получить ипотеку без стабильной долговой истории.

