В ФАС решили проанализировать соглашения о стабилизации цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ эффективности соглашений о стабилизации цен в регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС уточнили, что территориальные органы запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе.

В октябре прошлого года правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года (срок истекал в мае 2026 года). Решение было направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке. Механизм этих соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

5 февраля сообщалось, что ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка из-за подозрения в картельном сговоре на фоне роста цен на нефтепродукты.

Ранее ФАС решила изучить ценообразование на самые востребованные виды хлеба и булочных изделий.