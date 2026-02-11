Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

В ФАС решили проанализировать соглашения о стабилизации цен

ФАС проанализирует эффективности соглашений о стабилизации цен в регионах
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ эффективности соглашений о стабилизации цен в регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС уточнили, что территориальные органы запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе.

В октябре прошлого года правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года (срок истекал в мае 2026 года). Решение было направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке. Механизм этих соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

5 февраля сообщалось, что ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка из-за подозрения в картельном сговоре на фоне роста цен на нефтепродукты.

Ранее ФАС решила изучить ценообразование на самые востребованные виды хлеба и булочных изделий.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!