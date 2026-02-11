Юрист объяснила, в каких случаях блог становится бизнесом

Блог будет считаться предпринимательской деятельностью, если есть систематическая монетизация, цель получения прибыли, а также работа с рекламодателями или платформами. В таком случае у автора контента появляются налоговые и правовые обязательства. Об этом «Известиям» рассказала адвокат и правозащитник, член Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Александрович.

Специалист объяснила, что блог перестает считаться простым увлечением, если доход от него носит систематический характер и связан с рекламными интеграциями, платными подписками, а также продажей товаров и услуг.

При этом, по словам адвоката, доходом считаются не только денежные поступления, но и подарки, которые использованы в коммерческих целях, бартеры, криптовыплаты и вознаграждения от зарубежных платформ.

Юрист подчеркнула, что у блогеров есть налоговые обязательства, которые зависят от формы деятельности. Так, авторы контента должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на профессиональный доход, налог индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

«Соблюдение налоговых требований снижает риски штрафов, блокировки выплат и потери доверия со стороны рекламодателей», — напомнила эксперт.

Она также добавила, что уклонение от уплаты налогов может обернуться доначислениями, блокировкой счетов, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.

HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян до этого говорил, что ведение блога и активность в социальных сетях могут помочь соискателям развивать профессиональные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. По словам эксперта, работодатели обращают внимание на это, так как это указывает на коммуникативные навыки, маркетинговые компетенции, мультизадачность и стрессоустойчивость.

