Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Юрист объяснила, в каких случаях блог становится бизнесом

Юрист Александрович: блог становится бизнесом при наличии регулярной монетизации
AlessandroBiascioli/Shutterstock/FOTODOM

Блог будет считаться предпринимательской деятельностью, если есть систематическая монетизация, цель получения прибыли, а также работа с рекламодателями или платформами. В таком случае у автора контента появляются налоговые и правовые обязательства. Об этом «Известиям» рассказала адвокат и правозащитник, член Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Александрович.

Специалист объяснила, что блог перестает считаться простым увлечением, если доход от него носит систематический характер и связан с рекламными интеграциями, платными подписками, а также продажей товаров и услуг.

При этом, по словам адвоката, доходом считаются не только денежные поступления, но и подарки, которые использованы в коммерческих целях, бартеры, криптовыплаты и вознаграждения от зарубежных платформ.

Юрист подчеркнула, что у блогеров есть налоговые обязательства, которые зависят от формы деятельности. Так, авторы контента должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на профессиональный доход, налог индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

«Соблюдение налоговых требований снижает риски штрафов, блокировки выплат и потери доверия со стороны рекламодателей», — напомнила эксперт.

Она также добавила, что уклонение от уплаты налогов может обернуться доначислениями, блокировкой счетов, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.

HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян до этого говорил, что ведение блога и активность в социальных сетях могут помочь соискателям развивать профессиональные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. По словам эксперта, работодатели обращают внимание на это, так как это указывает на коммуникативные навыки, маркетинговые компетенции, мультизадачность и стрессоустойчивость.

Ранее россиянам объяснили, может ли работодатель отказать в найме из-за содержимого соцсетей.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!