Россиянам объяснили, может ли работодатель отказать в найме из-за содержимого соцсетей

Работодатель не имеет права официально отказать в приеме на работу из-за содержимого профиля кандидата в социальных сетях. Однако на практике контент может повлиять на итоговое решение. Об RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Формально отказ «из-за фото в купальнике в социальной сети» незаконен, его можно оспорить в суде. Требование пароля или требования «добавьте меня в друзья, чтобы я посмотрел закрытый профиль» так же незаконны. Это является вмешательством в частную жизнь», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что в соответствии с трудовым законодательством работодатель имеет право отказать кандидату в приеме лишь из-за деловых качеств, таких как навыки или опыт работы. Однако на практике компании могут указать нейтральную причину, согласно которой другой соискатель больше соответствует требованиям.

Юрист отметил, что исключением в данной ситуации являются лишь госслужащие и педагоги. Первые обязаны каждый год, до 1 апреля, отчитываться о своих профилях и блогах в соцсетях, на которых размещена общедоступная информация. К учителям и воспитателям предъявляются повышенное требования из моральных соображений.

