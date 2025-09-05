HR-эксперт рассказал о пользе блога при поиске работы

Ведение блога и активность в социальных сетях могут помочь соискателям развивать профессиональные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Об этом Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

По его словам, работодатели обращают внимание на это, потому что так люди развивают коммуникативные навыки, маркетинговые компетенции, мультизадачность и стрессоустойчивость.

«Навыки общения, дикция, невербалика — все это прокачивается через регулярное взаимодействие с аудиторией. Вы создаете контент, верстаете, работаете с рекламой, следите за юридическими аспектами — все одновременно», — отметил Мурадян.

Он отметил, что такой опыт может дополнить профильные навыки сотрудника.

В исследовании коммуникационного агентства Social Stars до этого сообщили, что более 60% российских блогеров намерены запустить свои каналы в новом отечественном мессенджере Max, при этом 27% из них планируют создавать контент специально для этой платформы. Согласно отчету, 64% российских инфлюэнсеров рассматривают переход в Max, причем 10% уже активировали свои каналы на платформе. Около трети опрошенных (31%) не планируют заводить каналы в Max в ближайшее время, а 9% затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что ИИ-ролики начали теснить исторических блогеров на YouTube.