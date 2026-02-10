Размер шрифта
В России проверят тарифы на коммунальные услуги на фоне роста ставки НДС

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги после обращения граждан
Alexander Legky/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В ФАС уточнили, что мера затронет сферы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Проверка пройдет на фоне роста базовой ставки НДС на 2%. По данным ведомства, такое решение должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг на 1,7%.

«При этом на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала февраля проверки уже проводятся в Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В будущем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСПП предупредили россиян о росте цен в 2026 году.
 
