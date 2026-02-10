В ЕК рассказали, кому не нужно разрешение для поставок газа в Евросоюз

Еврокомиссия опубликовала постановление, касающееся импорта газа в ЕС, с перечислением стран, для поставок из которых не нужно получать разрешение. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.

Постановление подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. От предварительного разрешения были освобождены: Алжир, Нигерия, Норвегия, Катар, Великобритания, США.

В документе отмечается, что в Евросоюзе вводится процедура предварительного разрешения, которая предназначена для обеспечения беспрепятственного процесса проверки стран-производителей до того, как газ попадет на таможенную территорию объединения.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Россия рекордно нарастила поставки одного вида топлива в Европу.