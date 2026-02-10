Размер шрифта
В ГД объяснили, почему россияне продолжают поддаваться на уловки супермаркетов с акциями

Депутат Чернышов: люди продолжают покупать товары по скидке из-за иллюзии выгоды
Владимир Песня/РИА Новости

Россияне продолжают поддаваться на уловки супермаркетов с акциями и покупают товар по якобы сниженным ценам, даже осознавая обман, из-за иллюзии выгоды. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий объяснил, что главным психологическим инструментом в данной ситуации является иллюзия выгодной скидки, которую можно получить «здесь и сейчас». В преддверии праздников или крупных распродаж магазины зачастую завышают цены на товары, после чего делают скидку от этой искусственно увеличенной стоимости.

«Это самый главный, самый массовый способ нечестности, такой определенной манипуляции, с которым сталкиваются наши люди. Все это связано с тем, что нам самим хочется такого подхода», — заявил депутат.

При этом Чернышов подчеркнул, что многие потребители знают об этой уловке, но все равно продолжают «вестись» на яркие ценники. По словам парламентария, так происходит из-за укоренившейся привычки считать скидку благом и из-за желания успеть выгодно приобрести товар.

Директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов до этого говорил, что производители примерно 80% продуктов, представленных в магазинах, уменьшили размер своего товара, оставив при этом прежнюю цену. По словам специалиста, причинами такого явления стали подорожание ингредиентов, рост зарплат на производствах и другие обстоятельства.

Ранее в России спрогнозировали подорожание овощей.
 
