Россиянам рассказали, в каких случаях их мобильный телефон могут забрать

Адвокат Воронин: полиция может изъять мобильный телефон при осмотре жилья
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

У россиян могут изъять мобильный телефон как в ходе следственных действий по возбужденному уголовному делу (обыск, личный обыск, выемка, осмотр), так и в рамках оперативно-разыскных действий, проводимых, как правило, до возбуждения уголовного дела сотрудниками полиции, ФСБ (осмотр помещения, осмотр жилища), рассказал «Газете.Ru» старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Михаил Воронин.

«Телефон может быть изъят и при производстве по делу об административном правонарушении. Сотрудников правоохранительных органов интересует содержимое телефона, и поэтому они предлагают владельцам телефонов его разблокировать. Иногда предложение звучит в форме требования. В какой бы форме (предложение или требование) ни было обращение к владельцу телефона, он вправе не сообщать правоохранителям пароль доступа. Принцип презумпции невиновности распространяется и на лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении», — отметил Воронин.

Но Воронин призвал учитывать, что следственные действия, в ходе которых изымается телефон, носят, как правило, принудительный характер, поэтому вполне возможно, что приложить палец к телефону или навести лицо на камеру правоохранителям удастся.

Если в телефоне не содержится информации, которая может повлечь неблагоприятные для лица последствия, то можно откликнуться на просьбу/требование правоохранителей разблокировать телефон, считает Воронин. В случае, если в телефоне есть информация, которую, мягко говоря, можно истолковать неоднозначно, вряд ли стоит помогать сотрудникам госорганов в изобличении самого себя, добавил эксперт.

При любом сценарии не следует открыто конфликтовать с правоохранителями, а любую позицию стоит озвучивать спокойно и убедительно, желательно – с помощью адвоката, рекомендовал Воронин.
 
Если по мнению владельца телефона его права были нарушены при изъятии и осмотре мобильного телефона, ему необходимо в протоколе соответствующего процессуального или следственного действия зафиксировать все эти нарушения письменно, посоветовал адвокат. Жалоба на незаконные действия сотрудника правоохранительного органа может быть подана его вышестоящему руководству, прокурору или в суд, заключил Воронин.

Следователям разрешили применять силу для разблокировки телефонов россиян 21 января 2026 года. Юридическое агентство Cartesius сообщило в своем Telegram-канале о фрагменте методических рекомендаций для следователей по проведению следственных действий. Юристы обратили внимание, что в документе прямо допускается применение физической силы при любом противодействии следователю, в том числе если человек отказывается обеспечивать доступ к разблокировке мобильного устройства.

Ранее россиянам назвали случаи обязательного отказа в  удостоверении доверенности.
 
