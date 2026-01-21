Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали случаи обязательного отказа в удостоверении доверенности

Нотариус Корнилова: дети до 14 лет не могут самостоятельно выдавать доверенности
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Существует множество ситуаций, в которых, согласно закону, нотариус обязан отказать гражданину в удостоверении доверенности. Об этом «Известиям» рассказала нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.

«Ключевые ограничения касаются возраста и дееспособности доверителя. Дети до 14 лет не могут самостоятельно выдавать доверенности — от их имени действуют законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе оформить документ сами, но только с письменного согласия родителя или попечителя, за исключением случаев распоряжения собственными доходами», — объяснила специалист.

По ее словам, за россиян, которые признаны недееспособными, доверенность должен выдавать опекун, а если дееспособность ограничена, то это должно происходить с согласия попечителя. При этом, когда доверенность касается распоряжения недвижимостью, во всех упомянутых ситуациях требуется еще и согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус подчеркнула, что по закону запрещено выдавать доверенности на распоряжение имуществом гражданами, которые проходят процедуру банкротства. Специалист должен проверять наличие этого статуса перед удостоверением документа.

Помимо этого, столкнуться с отказом в удостоверении доверенности придется заявителям, не владеющим русским языком, пришедшим без переводчика.

По словам специалиста, люди, которые находятся в СИЗО, имеют право делегировать полномочия по распоряжению имуществом только после разрешения судьи или следователя. Однако те, кто отбывает наказание в колониях, в таком разрешении не нуждаются.

Ранее россиянам напомнили об обязанности выплатить долги при получении наследства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674731_rnd_4",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+