Россиянам назвали случаи обязательного отказа в удостоверении доверенности

Нотариус Корнилова: дети до 14 лет не могут самостоятельно выдавать доверенности

Существует множество ситуаций, в которых, согласно закону, нотариус обязан отказать гражданину в удостоверении доверенности. Об этом «Известиям» рассказала нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.

«Ключевые ограничения касаются возраста и дееспособности доверителя. Дети до 14 лет не могут самостоятельно выдавать доверенности — от их имени действуют законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе оформить документ сами, но только с письменного согласия родителя или попечителя, за исключением случаев распоряжения собственными доходами», — объяснила специалист.

По ее словам, за россиян, которые признаны недееспособными, доверенность должен выдавать опекун, а если дееспособность ограничена, то это должно происходить с согласия попечителя. При этом, когда доверенность касается распоряжения недвижимостью, во всех упомянутых ситуациях требуется еще и согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус подчеркнула, что по закону запрещено выдавать доверенности на распоряжение имуществом гражданами, которые проходят процедуру банкротства. Специалист должен проверять наличие этого статуса перед удостоверением документа.

Помимо этого, столкнуться с отказом в удостоверении доверенности придется заявителям, не владеющим русским языком, пришедшим без переводчика.

По словам специалиста, люди, которые находятся в СИЗО, имеют право делегировать полномочия по распоряжению имуществом только после разрешения судьи или следователя. Однако те, кто отбывает наказание в колониях, в таком разрешении не нуждаются.

