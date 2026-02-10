Россияне рассказали, каким должен быть идеальный начальник

Более 50% опрошенных россиян считают идеальным шефом мужчину или женщину 45–54 лет

Половина опрошенных россиян считают идеальным руководителем мужчину или женщину в возрасте 45–54 лет в браке с детьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HR-холдингом Ventra (есть у «Газеты.Ru»).

Кроме того, опыт руководителя в своей сфере должен составлять не менее 7–10 лет (так считают 34% опрошенных).

43% работников считают, что руководителю важно выглядеть опрятно и стильно.

Среди самых важных качеств лидера опрошенные выделили умение мотивировать команду (32%), стратегическое мышление (21%), ответственность (16%) и эмпатию (15%). Самыми незначительными качествами стали смелость и решительность (3%).

Более половины опрошенных считают себя потенциально хорошими руководителями (60%), при этом совершенно не видят себя в роли управленцев лишь 5% россиян.

К признакам грамотного руководства относят хорошую атмосферу в коллективе и ментальное состояние работников (66%), удовлетворенность заработком (63%), возможность открыто обсуждать проблемы и давать обратную связь (61%), профессиональное развитие сотрудников (55%), а также отсутствие конфликтов в команде (51%).

Больше всего доверия вызывают строгие, но умеющие поддерживать руководители (56%), харизматичные и вдохновляющие (20%), а также рациональные и расчетливые (15%).

Главным «красным флагом» в руководителе для россиян является манипулирование (65%). Также в числе ключевых недостатков — нежелание признавать собственные ошибки и перекладывание ответственности (57%), склонность к пассивной агрессии и созданию токсичной обстановки (54%), а также безразличие к проблемам команды (50%). Для большинства работников (68%) это однозначный сигнал к уходу, даже вопреки выгодной зарплате. Остаться только ради карьеры готовы 28%.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

