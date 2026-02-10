Экономист Абрамов: «Фетакса» в России подешевела почти на 19% за неделю

Плавленый сырный продукт «Фетакса» в российских магазинах подешевел на 18,9% за неделю с 31 января по 7 февраля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 1,8% по сравнению с его ростом на 0,9% неделю назад. За неделю подешевели плавленый сырный продукт «Фетакса» (-18,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,7%) и сельдь «Матиас» (-4,1%). Выросли цены на яйца куриные «Окские» категории С1 (+3,3%) и на сливочное масло 72,5% жирности (+2,2%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек на 7 февраля упало на 1,8% по сравнению с его ростом на 5,5% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), подсолнечное масло (+9,7%), белый хлеб (+4,8%), яйца «Окские» категории С1 (+3,3%), куриные тушки «Каждый день» (+2,7%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+0,4%).

За год подешевели бананы (-18,8%), морковь (-18,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), черный чай «Акбар» (-15,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,6%), сельдь «Матиас» (-7,0%) и апельсиновый сок J7 (-3,3%). Цены на конфеты «Мишка косолапый» не изменились.

«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития РФ, инфляция в России к 2 февраля ускорилась до 6,45% в годовом выражении. Неделей ранее, по данным на 26 января, показатель составлял 6,43%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел чай.