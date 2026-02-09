В России ограничат выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума

В РФ одобрен запрет на патент для мигрантов с доходом ниже прожиточного минимума

Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу в России при доходе ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одобренный правительственной комиссией законопроект.

«Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», — говорится в материалах правкомиссии по законопроектной деятельности.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в РФ на душу населения установлен в размере 18 939 рублей в месяц.

В материалах также отмечается, что новое правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

До этого генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член Федерального политсовета партии «Новые люди» Олег Николаев заявил, что если система организованного набора мигрантов будет тормозить на этапе найма, российская экономика может столкнуться с большими проблемами. По его словам, особенно сложно придется малому бизнесу.

