Экономист дал прогноз по ключевой ставке ЦБ в 2026 году

В пятницу, 13 февраля, Центробанк РФ (ЦБ) с наибольшей вероятностью пойдет на небольшое снижение ключевой ставки. Об этом радио Sputnik сообщил профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации ФинПотребСоюз Игорь Костиков.

«Инфляция слегка подросла, поэтому банк России и пойдет на снижение ставки, скорее всего, но это будет полпроцента. Я не думаю, что он пойдет на большее снижение. Поэтому, мы от 16%, которые сейчас, будет 15,5%. Вот на таком уровне остановимся, а дальше будет зависеть от того, как будет двигаться инфляция, поскольку цель — 5%, но уже по итогам первых недель года банк России поправил цель до 5,3%», — сказал специалист.

Он объяснил, что ключевым фактором для снижения ставки по-прежнему является динамика инфляции. Если она продолжит снижаться, то в марте ключевая ставка может снизиться на 1%. Это продолжится и в апреле, подчеркнул экономист.

Однако, по словам эксперта, если инфляция все же останется на высоком уровне, то в феврале и марте скорее всего не произойдет снижение больше, чем на 0,5%.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках может уже в феврале опуститься до 15%.

