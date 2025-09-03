На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк России создал этический кодекс применения ИИ на финансовом рынке

Ведяхин рассказал о создании этического кодекса применения ИИ на финрынке
true
true
true
close
Depositphotos

Альянс в сфере искусственного интеллекта и Центральный Банк России разработали этический кодекс применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Уточняется, что финансовая отрасль под воздействием развития искусственного интеллекта переживает стремительную трансформацию. ИИ помогает кредитным организациям принимать решения быстрее и точнее, бороться с мошенниками, предлагать клиентам персонализированные продукты. Однако по мере интеграции ИИ в процессы финансового сектора все острее встает вопрос об ответственном использовании данных технологий.

Сообщается, что члены Альянса в сфере ИИ участвовали в консультациях с Банком России при подготовке Кодекса этики в разработке и применении искусственного интеллекта на финансовом рынке.

«Документ выступает продолжением работы по формированию культуры ответственного внедрения технологий. Если кодекс альянса обозначил фундаментальные ориентиры для отрасли, то документ Центробанка выделил приоритеты для финансового сектора и показал, как реализовать их на практике», — рассказал Ведяхин.

Особый акцент в кодексе, по его словам, сделан на клиентском сервисе. В частности, финансовые организации должны повышать качество услуг, давать клиентам право отказаться от общения с автоматизированными системами и обеспечивать пересмотр решений, принятых с применением ИИ.

«Такой подход укрепляет доверие и помогает компаниям быть более прозрачными для клиентов», — подчеркнул Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Кодекс этики в сфере ИИ был подготовлен и принят Альянсом в сфере ИИ в 2021 году, одним из первых подписантов стал Сбер. Документ выступил фундаментом развития системы этического регулирования и задал универсальные правила игры. Сегодня к кодексу присоединилось уже свыше тысячи организаций более чем из 40 стран.

ВЭФ-2025
