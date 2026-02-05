Автовладельцы пожаловались на внедорожники Exeed, отключающие системы безопасности

Автомобили китайской марки Exeed на фоне морозов отключают системы безопасности прямо во время движения, в том числе антизанос. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на водителей.

По словам собеседников Telegram-канала, неполадки с внедорожниками возникают прямо в поездке. Так, отключаются системы ABS, антизаноса, помощи при спуске и некоторые другие. Кроме того, на приборной панели высвечиваются ошибки и возникают проблемы с фронтальной камерой, помогающей при парковке.

«По словам владельцев, в таком состоянии авто может простоять 2–3 часа. Не помогает даже перезагрузка бортового компьютера. На баги жалуются владельцы всего ряда машин марки, стоимость которых начинается от 3 миллионов рублей», — говорится в тексте.

До этого старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал главные правила при гололеде и рассказал, как сохранить контроль над дорогой.

По его словам, на машине во время гололеда нужно ехать медленнее, чем обычно, так как он резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость увеличивает время на реакцию водителя. Обязательно нужно сохранять безопасную дистанцию. Также расстояние между автомобилями должно быть минимум в 3 раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении. Он посоветовал использовать зимние и шипованные шины, а также включить противоскользящую систему, если есть.

