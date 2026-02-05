Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Автовладельцы пожаловались на внедорожники Exeed, отключающие системы безопасности

Shot: китайские Exeed отключают системы безопасности на дороге из-за морозов
Shutterstock

Автомобили китайской марки Exeed на фоне морозов отключают системы безопасности прямо во время движения, в том числе антизанос. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на водителей.

По словам собеседников Telegram-канала, неполадки с внедорожниками возникают прямо в поездке. Так, отключаются системы ABS, антизаноса, помощи при спуске и некоторые другие. Кроме того, на приборной панели высвечиваются ошибки и возникают проблемы с фронтальной камерой, помогающей при парковке.

«По словам владельцев, в таком состоянии авто может простоять 2–3 часа. Не помогает даже перезагрузка бортового компьютера. На баги жалуются владельцы всего ряда машин марки, стоимость которых начинается от 3 миллионов рублей», — говорится в тексте.

До этого старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал главные правила при гололеде и рассказал, как сохранить контроль над дорогой.

По его словам, на машине во время гололеда нужно ехать медленнее, чем обычно, так как он резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость увеличивает время на реакцию водителя. Обязательно нужно сохранять безопасную дистанцию. Также расстояние между автомобилями должно быть минимум в 3 раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении. Он посоветовал использовать зимние и шипованные шины, а также включить противоскользящую систему, если есть.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как китайские автомобили поломались в снегопад и морозы, обрушившиеся на Россию.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!