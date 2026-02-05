Размер шрифта
ЦБ выяснит причины ухудшения качества ипотеки в России

ЦБ РФ проведет обследование ипотеки, чтоб понять причины ухудшения ее качества
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России планирует провести обследование ипотечных кредитов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что обследование нужно для изучения качества кредитов, подходящих под различные типы ипотечных программ. В качестве одной из целей работы также называется оценка системных кредитных рисков за первый квартал 2026 года.

Согласно оценке Банка России, по итогам прошлого года объем просроченной задолженности по ипотеке вырос более чем вдвое — до 205,4 млрд руб. с 94,9 млрд руб., зафиксированных в конце 2024 года.

В регуляторе уточнили, что обследование запланировано на период с февраля по апрель. Там также отметили, что ЦБ планирует проанализировать качество как рыночной, так и льготной ипотеки.

В начале февраля лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья. По его словам, ипотека не должна оставаться единственным способом решения жилищного вопроса.

Ранее в России одобрили идею депутатов ввести «немецкую» ипотеку.
 
