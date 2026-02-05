Стало известно, какая фармкомпания пыталась подкупить сотрудника Минпромторга РФ

Представитель тульской компании «Интерфарма» пытался дать взятку в размере двух миллионов рублей сотруднику Минпромторга России возобновления действия лицензии на производство лекарственных средств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

«Сотрудник «Интерфармы» пытался дать взятку работнику Минпромторга, чтобы возобновить лицензию на производство лекарств в России», — говорится в сообщении.

Как отметили источники Telegram-канала, представитель фармкомпании предлагал «решить вопрос» за два миллиона рублей. Деньги он планировал передать несколькими траншами: в первом — 400 тысяч рублей.

При этом, по данным Telegram-канала «Без рецепта», в России приостановлено применение четырех антибиотиков от «Интерфармы» — Левофлоксацина, Меропенема Инкомеда, Ванкомицина и Капреомицина.

4 февраля Минпромторг сообщил о попытке подкупа сотрудника ведомства со стороны некоей крупной фармакологической компании.

Ранее в Москве арестовали разработчика российского бункера от ядерного удара, обвиняемого в получении взятки.