Две трети россиян сочли несправедливой идею запрета скидок на маркетплейсах

ВЦИОМ: 79% россиян считают, что запрет программ лояльности отразится на потребителях
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (64%) сочли несправедливым предложение российских банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, 73% россиян совершают покупки на маркетплейсах. Также в исследовании отметили, что около 79% респондентов, которые совершают покупки на маркетплейсах уверены, что от запрета пострадают миллионы потребителей по всей стране. Россияне считают, что банки таким образом хотят ограничить конкуренцию и лишить покупателей выгодных условий маркетплейсов.

В ходе исследования большинство респондентов заявили, что запрет скидок при оплате через банки маркетплейсов приведет к росту цен и негативно отразится на малом и среднем бизнесе.

По данным исследования, большинство россиян считают, что подобные ограничения действуют не в интересах потребителей, а в интересах крупных банков.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью 23 ноября 2025 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Всего в опросе приняли участие 1200 респондентов.

