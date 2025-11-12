На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии введут налог для богатых граждан

Минфин: в Белоруссии в 2026 году повысят подоходный налог для богатых граждан
Shutterstock

В 2026 году на территории Белоруссии будет повышен подоходный налог до 40% для граждан, чей годовой доход превышает 600 тысяч белорусских рублей (около 14,2 миллиона российских рублей). Об этом сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов, передает БелТА.

«Повышаем ставки отдельных налогов по принципу «кто больше зарабатывает, тот больше платит». Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки 40% при доходах свыше 600 тысяч белорусских рублей в год», — сказал глава ведомства.

Селиверстов добавил, что при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (около 8,3 миллиона российских рублей) в год сохранится базовая ставка 13%. По словам министра, в эту категорию входит более 98% граждан Белоруссии.

В октябре газета Les Echos сообщила, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню планирует ввести налог для граждан, которые получают свыше €250 тыс. в год, чтобы заручиться поддержкой социалистической оппозиции при принятии государственного бюджета правительства на 2026 год.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

