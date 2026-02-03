Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Москвичи жалуются на требования застройщика «Самолет» доплачивать за подрядчиков

Домострой: застройщик «Самолет» предлагает доплачивать 3 млн. за подрядчиков
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Покупатели квартир от застройщика «Самолет» в жилом комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк» жалуются, что представители компании требуют доплатить 3 миллиона рублей, чтобы оплатить подорожавших подрядчиков. На это обратил внимание Telegram-канал «Домострой».

В нем опубликовано обращение девушки, чей брат со своей семьей приобрел квартиру в комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк». По ее словам, изначально обещали срок сдачи квартиры в 2024 году, однако он регулярно сдвигался и в итоге перенесся на сентябрь 2026 года.

По ее словам, «людей кормят обещаниями, они платят и за съем, и за ипотеку». Она также приложила запись с собрания дольщиков, на которой якобы один из руководителей компании заявляет о том, что им тоже финансово невыгодна эта ситуация, и они должны «зарабатывать, но не зарабатывают на проекте».

В связи с этим представитель «Самолета» предложил доплатить еще три миллиона рублей, чтобы поменять подрядчика, если покупатели хотят «какого-то прогресса».

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против застройщика «Самолет». Следователи начали производство по указу Бастрыкина после жалобы жительницы Ленинградской области. Женщина заявила о затягивании ввода в эксплуатацию ЖК «Квартал Лаголово». По данным пострадавшей, в марте она заключила договор с застройщиком «СЗ Самолет Северо-Запад», однако обозначенный на август срок ввода дома неоднократно переносился, последний раз — на июль 2026 года, а обращения в профильные инстанции не дали результата.

Ранее в России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!