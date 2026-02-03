Москвичи жалуются на требования застройщика «Самолет» доплачивать за подрядчиков

Покупатели квартир от застройщика «Самолет» в жилом комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк» жалуются, что представители компании требуют доплатить 3 миллиона рублей, чтобы оплатить подорожавших подрядчиков. На это обратил внимание Telegram-канал «Домострой».

В нем опубликовано обращение девушки, чей брат со своей семьей приобрел квартиру в комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк». По ее словам, изначально обещали срок сдачи квартиры в 2024 году, однако он регулярно сдвигался и в итоге перенесся на сентябрь 2026 года.

По ее словам, «людей кормят обещаниями, они платят и за съем, и за ипотеку». Она также приложила запись с собрания дольщиков, на которой якобы один из руководителей компании заявляет о том, что им тоже финансово невыгодна эта ситуация, и они должны «зарабатывать, но не зарабатывают на проекте».

В связи с этим представитель «Самолета» предложил доплатить еще три миллиона рублей, чтобы поменять подрядчика, если покупатели хотят «какого-то прогресса».

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против застройщика «Самолет». Следователи начали производство по указу Бастрыкина после жалобы жительницы Ленинградской области. Женщина заявила о затягивании ввода в эксплуатацию ЖК «Квартал Лаголово». По данным пострадавшей, в марте она заключила договор с застройщиком «СЗ Самолет Северо-Запад», однако обозначенный на август срок ввода дома неоднократно переносился, последний раз — на июль 2026 года, а обращения в профильные инстанции не дали результата.

Ранее в России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов.