Калининградская область может остаться без поставок топлива из-за Литвы

Литва остановит транзит грузов в Калининградскую область
Mindaugas Kulbis/AP

Литовская государственная компания «Lietuvos Geležinkeliai» («Железные дороги Литвы») заявила о прекращении транзита грузов, принадлежащих российским компаниям, попавшим под санкции США, через свою территорию в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожную компанию республики.

В заявлении говорится, что «Lietuvos Geležinkeliai» не будет осуществлять перевозку грузов компаний, попавшим под санкции США, после завершения переходного периода, предназначенного для завершения действия соглашений, в которых указанные в рестрикциях компании принимают участие.

«Lietuvos Geležinkeliai» уточнила, что она не имеет прямых договорных отношений с компаниями, которые попали под санкции США, а транзитная перевозка их продукции через Литву осуществляется компаниями-экспедиторами.

Данное решение Вильнюса связано с присоединением к санкциям, введенным Соединенными Штатами. Целью введенных ограничений является усиление давления на Москву в связи с ситуацией вокруг Украины, как утверждают в Вашингтоне.

Ранее в министерстве иностранных дел Литвы заявили о праве республики на блокаду Калининградского транзита.

