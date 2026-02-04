Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Суд взыскал с семьи Минцев более 61 млрд рублей

Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 млрд руб по долгам O1 Group Finance
Валерий Мельников/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-гендиректора «О1 Груп Финанс» Петра Бородина свыше 61 млрд руб. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Взыскать в конкурсную массу должника с Минца Бориса Иосифовича, Минца Дмитрия Борисовича, Бородина Петра Анатольевича денежные средства в размере 61 186 570 668 руб.», — говорится в публикации.

«О1 Груп Финанс» входила в бизнес-группу Минца. Компания занималась привлечением финансов для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг. В сентябре 2023 года компания была признана банкротом, по ней было открыто конкурсное производство.

До этого Ленинский районный суд Курска взыскал по иску Генпрокуратуры с осужденного за хищения на фортификациях бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева денежные средства в размере 4 млрд рублей. Как отметили в суде, все денежные средства будут обращены в доход государства.

Ранее жена Васильева сложила депутатские полномочия.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!