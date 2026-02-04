Суд взыскал с семьи Минцев более 61 млрд рублей

Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 млрд руб по долгам O1 Group Finance

Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-гендиректора «О1 Груп Финанс» Петра Бородина свыше 61 млрд руб. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Взыскать в конкурсную массу должника с Минца Бориса Иосифовича, Минца Дмитрия Борисовича, Бородина Петра Анатольевича денежные средства в размере 61 186 570 668 руб.», — говорится в публикации.

«О1 Груп Финанс» входила в бизнес-группу Минца. Компания занималась привлечением финансов для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг. В сентябре 2023 года компания была признана банкротом, по ней было открыто конкурсное производство.

