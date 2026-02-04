Инфляция в одном из регионов упала ниже общероссийского показателя

В Московской области в течение последних девяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция к снижению роста цен, инфляция в регионе замедлилась ниже общероссийского показателя, который по данным на конец 2025 года составил 5,59%. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные российского Центробанка.

Продукты в регионе в прошлом году выросли в цене в среднем на 3,5%, тогда как в 2024 году рост достиг 11,21%. Отмечается, что снизить цены удалось, в частности, за счет наращивания объемов производства некоторых товаров, включая сахар, сливочное масло, а также яйца, подешевевшие сразу более чем на 20%.

Сдержанный рост цен на продукты на уровне 2,66% регулятор объяснил тем, что импорт дешевеет благодаря укреплению рубля, а вот в целом падению цен в годовом разрезе помешал ажиотажный спрос на продукты перед новогодними праздниками. Больше всего подорожали услуги – рост составил 8,4%, в том числе немаловажную роль сыграли тарифы за ЖКУ и цены поездок на общественном транспорте. Однако и такой рост цен все-таки ниже, чем наблюдался в 2024 году. Кроме того, известно, что в декабре в регионе цены на услуги снизились на 8,75%, а в целом за год – на 2,54%.

В целом на сегодняшний день в Подмосковье уровень годовой инфляции ниже, чем в среднем по стране – на конец 2025 года этот показатель составил 5,59%. По прогнозу на текущий год, инфляция в РФ должна продолжить замедление и остановиться на 4%.

До этого ЦБ сообщил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики для снижения инфляции. Регулятор подчеркнул, что по итогам 2025 года инфляция оказалась самой низкой за последние годы благодаря такому подходу. В то же время в январе рост потребительских цен ускорился из-за разовых проинфляционных факторов, в том числе из-за повышения налогов и тарифов. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют сохранения жестких методов, подчеркнули в ЦБ.

