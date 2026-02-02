Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Россиянам объяснили, в каких случаях выгоднее выбрать траншевую ипотеку

Специалист Авдасева: траншевая ипотека имеет массу преимуществ над обычной
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Траншевая ипотека представляет собой жилищный кредит, который банк выдает не сразу, а частями. Это позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на период строительства дома, так как проценты начисляются только на уже выданную сумму, поэтому платежи ниже, чем при обычной ипотеке. В некоторых случаях такая форма кредитования наиболее выгодна, объяснила 360.ru замруководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева.

Одна из ситуаций, когда предпочтительнее выбрать траншевую ипотеку – это если человек живет в арендованном жилье. В таком случае минимальные платежи по кредиту позволят ему сочетать аренду и ипотеку, пояснила эксперт.

«Также траншевая ипотека подойдет тем, кто планирует сделать ремонт — дополнительное время позволит накопить нужную сумму, — отметила агент по недвижимости. — Если же вы ожидаете повышения доходов в будущем, постепенное увеличение финансовой нагрузки окажется весьма кстати».

Оформление траншевой ипотеки начинается с выбора застройщика, который работает с такой формой кредитования. После этого подается заявка в банк-партнер, который должен одобрить договор на долевое участие, а также договор по ипотеке, объяснила Авдасева. После этого клиенту банк выплачивает первый транш.

Доступен такой инструмент только с новостройками, а рефинансировать займ можно будет лишь после начисления последнего транша, предупредила специалист. Она посоветовала тщательно выбирать объект, предупредив, что иногда строительные компании намеренно завышают цены на квартиры, которые приобретаются по траншевой ипотеке.

Напомним, до этого руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова отметила, что в зависимости от условий договора, получателю такой ипотеки могут выплатить до пяти траншей. Однако, по ее словам, популярностью пользуются не более двух: первый — в день подписания договора, второй — после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Поскольку выдается не весь лимит кредита сразу, а только его часть, то это позволяет платить проценты именно на этот объем заимствованных средств.

Ранее эксперт посоветовала молодым семьям оформлять траншевую ипотеку.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!