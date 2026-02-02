Россиянам объяснили, в каких случаях выгоднее выбрать траншевую ипотеку

Траншевая ипотека представляет собой жилищный кредит, который банк выдает не сразу, а частями. Это позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на период строительства дома, так как проценты начисляются только на уже выданную сумму, поэтому платежи ниже, чем при обычной ипотеке. В некоторых случаях такая форма кредитования наиболее выгодна, объяснила 360.ru замруководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева.

Одна из ситуаций, когда предпочтительнее выбрать траншевую ипотеку – это если человек живет в арендованном жилье. В таком случае минимальные платежи по кредиту позволят ему сочетать аренду и ипотеку, пояснила эксперт.

«Также траншевая ипотека подойдет тем, кто планирует сделать ремонт — дополнительное время позволит накопить нужную сумму, — отметила агент по недвижимости. — Если же вы ожидаете повышения доходов в будущем, постепенное увеличение финансовой нагрузки окажется весьма кстати».

Оформление траншевой ипотеки начинается с выбора застройщика, который работает с такой формой кредитования. После этого подается заявка в банк-партнер, который должен одобрить договор на долевое участие, а также договор по ипотеке, объяснила Авдасева. После этого клиенту банк выплачивает первый транш.

Доступен такой инструмент только с новостройками, а рефинансировать займ можно будет лишь после начисления последнего транша, предупредила специалист. Она посоветовала тщательно выбирать объект, предупредив, что иногда строительные компании намеренно завышают цены на квартиры, которые приобретаются по траншевой ипотеке.

Напомним, до этого руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова отметила, что в зависимости от условий договора, получателю такой ипотеки могут выплатить до пяти траншей. Однако, по ее словам, популярностью пользуются не более двух: первый — в день подписания договора, второй — после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Поскольку выдается не весь лимит кредита сразу, а только его часть, то это позволяет платить проценты именно на этот объем заимствованных средств.

Ранее эксперт посоветовала молодым семьям оформлять траншевую ипотеку.