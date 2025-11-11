Лукашенко рассказал о попытках разрушить экономику Белоруссии

Лукашенко: Белоруссию будут душить, пока она не уничтожит свою экономику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что враги будут душить республику, желая разрушить ее экономику. Об этом сообщает БелТА.

Политик напомнил, что фермеры из Польши препятствовали ввозу украинского зерна в 2024 году, они стали стеной на границе и не позволили провести зерно в порт. Этот продукт должен был попасть в страны Африки или другие. Эту ситуацию белорусский лидер назвал конкуренцией.

«Поэтому нас душили и будут душить, пока мы не ляжем, не распластаемся, как наши балтийские соседи, пока не уничтожим свою экономику. Вот тогда мы будем для них друзьями, потому что мы для них будем обычным рынком, который будет покупать, потреблять сам и [транзитом] на всю Россию и дальше поставлять», — высказал мнение Лукашенко.

Политик добавил, что сегодня конкуренция становится «ружьем в руках». По его словам, в таких условиях белорусскому народу придется поднапрячь силы, развивать технологии, искать возможности и активнее осваивать рынки.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро.