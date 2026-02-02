Россиянам рассказали, на что еще можно потратить маткапитал

В кабмине заявили, что маткапитал можно будет направлять на погашение займов в микрофинансовых организациях на жилье

Правительство намерено расширить перечень направлений использования материнского капитала. Планируется разрешить использовать эти средства для выплаты долгов по займам, взятым в микрофинансовых организациях для улучшения жилищных условий. Данный законопроект разработали в Минтруде. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Подготовленный законопроект разрешает использовать средства материнского капитала для первоначального взноса, погашения основного долга и процентов по займам, которые были получены в микрофинансовых организациях для приобретения или строительства жилья. Однако это будет возможно только в случае, если 100% акций таких организаций принадлежат субъекту РФ или регион является их единственным учредителем.

Помимо этого, в документе уточняется вид земельного участка для строительства или реконструкции жилого дома за счет средств материнского капитала. Недвижимость можно возводить на землях, которые предназначены для личного садоводства.

«У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению — именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком», — объяснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, с 1 февраля в России проиндексировали ряд детских пособий и выплат. Размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка увеличился на 5,6%, составив 28 773 рубля.

Ранее в России предложили ввести «отцовский капитал» для многодетных семей.