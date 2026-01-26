Эксперт рассказал, куда чаще всего инвестируют россияне

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в беседе с РИАМО рассказал об основных трендах в инвестиционном поведении россиян. Первый и наиболее заметный, по его словам, — золото, причем как в физической форме, так и в виде биржевых инструментов.

Его привлекательность, в том числе, усилилась благодаря изменениям в регулировании: с 2022 года отменен НДС при покупке слитков, с 2023 года аффинажные заводы получили право их прямой продажи, а в ноябре 2025 года освободили от НДС держателей вкладов в драгоценных металлах, объяснил эксперт.

Второе направление — развитие нового класса активов: так называемых замещающих облигаций, номинированных в иностранной валюте, но с выплатами в рублях. Они стали ответом на волатильность курса рубля и сокращение доступных валютных инструментов, при этом обращаются полностью в российской инфраструктуре, что снижает риски, продолжил Спинка.

«Отдельно стоит отметить, что в последние годы расширилось число облигационных выпусков, номинированных в китайской валюте. Более того, в декабре 2025 года состоялось дебютное размещение юаневых ОФЗ», — отметил он.

Третий тренд, по словам аналитика, связан с длительным периодом высокой ключевой ставки. В этих условиях популярность приобрели фонды ликвидности, такие как «ВИМ — Ликвидность» (LQDT), предлагающие рыночную доходность при возможности быстрого вывода средств.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев до этого оценил перспективы роста цен на золото. По его прогнозам, стоимость тройской унции может достигнуть $10 тыс. в перспективе 3-4 лет.

