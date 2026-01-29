В России ввели новые требования к работе ларьков и мобильных торговых точек

Совфед утвердил инициативу властей Московской области о новых требованиях к работе нестационарных торговых объектов (НТО). Теперь размещать такие ларьки и автолавки владельцы смогут только по согласованию с органами местного самоуправления. По мнению главы Подмосковья Андрея Воробьева, это станет важным прорывом в сохрани внешнего облика города, а также обяжет собственников соблюдать санитарные нормы.

«В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион заинтересован в том, чтобы, во-первых, это радовало глаз. Во-вторых, соблюдались санитарные нормы», — цитирует Воробьева 360.ru.

Только в Подмосковье на сегодняшний день насчитывается порядка 138 НТО, включая ларьки, палатки, павильоны, вендинги, автолавки. Из них треть занимает государственные или муниципальные территории, остальные размещены на частной земле

Для приведения торговых точек в соответствие требованиях в регионе начали активно трансформировать эту сферу, в результате чего за прошлый год удалось ликвидировать около 4 тыс. нарушений, а до 2027 года в области закроют еще порядка 3 тыс. таких объектов. Среди них, в частности, палатки и киоски, которые с нарушением правил располагаются вблизи жилых домов и учебных заведений, мешая водителям, пешеходам. Поддержка законопроекта со стороны правительства подтвердила запрос жителей на совершенствование сферы НТО, подчеркнул Воробьев.

В силу закон вступит осенью, после чего владельцам передвижных торговых точек дадут три месяца на то, чтобы подать заявление в администрацию для включения их объектов в схему размещения.

Напомним, до этого губернатор Подмосковья заявлял о планах сократить количество НТО – так, если сначала за 2025 году планировалось демонтировать около 2,5 тыс. НТО, то позже показатель увеличили до 3,6 тыс. Глава региона подчеркивал, что такие меры не предполагают ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих объектов. Эта работа направлена на борьбу с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом, подчеркивал Воробьев.

Ранее сообщалось о планах ликвидировать в Подмосковье к 2028 году не менее 10 тысяч незаконных НТО.