Андрей Воробьев заявил о планах демонтировать 3600 НТО в 2025 году

За три года в Подмосковье более чем вдвое планируют сократить количество нестационарных торговых объектов, сообщил Московской области губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.

По его словам, изначально в 2025 году планировалось демонтировать около 2,5 тыс. НТО, однако позже показатель увеличили до 3,6 тыс.

«Это ни в коем случае не предполагает ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих нестационарных торговых объектов. Есть много НТО, которые радуют глаз – и газеты продают, и хлеб, который производят в Щелково, Клину или других городах. Мы в первую очередь боремся с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом», — подчеркнул губернатор.

На данный момент в регионе учтено почти 23,9 тыс. НТО: более 8,5 тыс. находятся на государственной и муниципальной земле, а свыше 15,3 тыс. — на частной. В этом году уже снесли или ликвидировали 1340 объектов, включая те, чьи договоры не продлили муниципалитеты.

При этом в ближайшие три года планируется сократить количество НТО на 52%. В 2025 году демонтируют 3,6 тыс. объектов, в 2026 — более 5,1 тыс., а в 2027 — еще 5 тыс.

Как рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, по завершении программы в регионе останется около 11 тыс. объектов, которые можно сохранить. Он уточнил, что большая часть сохраняемых НТО будет располагаться на частной земле, а порядка 1,2 тыс. (11%) — на государственной.

Кроме того, в 2025–2026 годах появятся новые павильоны в едином стиле, где будут продаваться газеты, кофе и хлеб. Также откроются 200 киосков для печатной продукции и 135 — для хлеба. В них можно будет приобрести товары местных производителей.