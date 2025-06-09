На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрей Воробьев заявил о планах демонтировать 3600 НТО в 2025 году

В Подмосковье планируют вдвое сократить число нестационарных торговых объектов
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За три года в Подмосковье более чем вдвое планируют сократить количество нестационарных торговых объектов, сообщил Московской области губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.

По его словам, изначально в 2025 году планировалось демонтировать около 2,5 тыс. НТО, однако позже показатель увеличили до 3,6 тыс.

«Это ни в коем случае не предполагает ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих нестационарных торговых объектов. Есть много НТО, которые радуют глаз – и газеты продают, и хлеб, который производят в Щелково, Клину или других городах. Мы в первую очередь боремся с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом», — подчеркнул губернатор.

На данный момент в регионе учтено почти 23,9 тыс. НТО: более 8,5 тыс. находятся на государственной и муниципальной земле, а свыше 15,3 тыс. — на частной. В этом году уже снесли или ликвидировали 1340 объектов, включая те, чьи договоры не продлили муниципалитеты.

При этом в ближайшие три года планируется сократить количество НТО на 52%. В 2025 году демонтируют 3,6 тыс. объектов, в 2026 — более 5,1 тыс., а в 2027 — еще 5 тыс.

Как рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, по завершении программы в регионе останется около 11 тыс. объектов, которые можно сохранить. Он уточнил, что большая часть сохраняемых НТО будет располагаться на частной земле, а порядка 1,2 тыс. (11%) — на государственной.

Кроме того, в 2025–2026 годах появятся новые павильоны в едином стиле, где будут продаваться газеты, кофе и хлеб. Также откроются 200 киосков для печатной продукции и 135 — для хлеба. В них можно будет приобрести товары местных производителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами