Названы категории россиян, которым повысят пенсии с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России повысят пенсии инвалидам и 80-летним пожилым людям. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист рассказал, что для 80-летних пожилых людей, у которых день рождения в январе, предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в двойном размере. Сейчас она составляет 9 584,69 рубля. Также будет включена надбавка размером в 1 413,86 рубля. Таким образом, страховая пенсия этой категории россиян увеличится на 10998,55 рубля.

По словам экономиста, пенсии также будут повышены для инвалидов первой группы. Фиксированная выплата увеличится на ту же сумму, что и для 80-летних пенсионеров.

«При установлении группы инвалидности, дающей право на более высокий размер фиксированной выплаты, в соответствии с действующим законодательством данное повышение производится со дня установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы соответствующей группы инвалидности без истребования от пенсионера заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в последний месяц зимы прибавка к пенсии ждет получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

До этого Балынин рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Специалист отметил, что, помимо достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за пенсионного возраста.