Россиянам рассказали, кому не стоит брать кредиты

Перед тем как брать кредит, важно оценить собственные возможности и бюджет. Об этом kp.ru рассказал финансовый советник, предприниматель, инвестор Никита Коньшин.

По словам специалиста, при оценке своего бюджета важно учитывать не идеальные условия, а реальные. Необходимо помнить об всех возможных трудностях и непредвиденных тратах.

«Есть базовое правило - ваша ежемесячная кредитная нагрузка не должна превышать 30-35% стабильного дохода семьи. При этом нужно считать не лучший месяц, а именно средний доход за последние 9-12 месяцев», — объяснил финансовый советник.

Он подчеркнул, что не следует брать какие-либо кредиты, не имея при этом финансовую подушку безопасности. Важно иметь в запасе средства, которых хватило бы минимум на 5 месяцев жизни без дохода. Эксперт предупредил, что задержка зарплаты, проблемы со здоровьем и другие непредвиденные ситуации могут обернуться серьезными проблемами.

При этом кредиты не являются лучшим способом закрытия финансовых дыр, напомнил финансовый советник.

Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам следует делить зарплату на три части – одну для повседневных трат, вторую в кубышку, а третью – на достойную старость. По словам специалиста, такой подход поможет сформировать уверенность в будущем.

