На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России дали прогноз по ценам на овощи зимой

Эксперт Фоменко: зимой в России цены на овощи вырастут умеренно
true
true
true
close
Shutterstock

Цены на овощи в России зимой традиционно растут, однако в этом сезоне значительных скачков не ожидается. Такой прогноз в разговоре с «Газета.Ru» дал инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства Константин Фоменко — специалист с 20-летним опытом работы в агробизнесе, инженер-практик и эксперт по механизации в сельском хозяйстве.

По словам Фоменко, стоимость овощей формируется под влиянием целого ряда факторов — природных, экономических и логистических.

«На цены влияют не только урожайность и климатические условия, но и общий уровень инфляции, рост себестоимости производства, увеличение стоимости топлива, хранения и транспортировки», — объяснил эксперт.

Существенную роль, по его словам, играют и внешнеполитические факторы: санкции и ограничения на импорт могут снижать предложение и повышать цены внутри страны.

«Кроме того, валютный курс также напрямую отражается на стоимости импортных овощей — чем слабее рубль, тем дороже поставки», — добавил он.

В этом году, отметил специалист, урожай овощей открытого грунта оказался немного выше прошлогоднего, особенно по таким позициям, как картофель, капуста и морковь. Это позволяет рассчитывать на стабильность цен в осенне-зимний период.

«Но есть и проблемные направления — это тепличные овощи, такие как томаты, огурцы и перец. Их производство требует больших затрат, а потому доля импорта здесь по-прежнему значительна», — уточнил Фоменко.

При этом часть урожая все равно теряется из-за устаревших мощностей хранения.

«Проблема в том, что во многих регионах овощехранилища физически и технологически изношены. В результате овощи теряют качество, а часть продукции просто не доходит до полок магазинов», — сказал он.

close
Из личного архива

С учетом всех этих факторов — урожая, условий хранения, транспортных расходов и уровня инфляции — эксперт предположил, что зимой 2025–2026 годов цены на овощи в России немного вырастут.

«Можно ожидать умеренного повышения, но без резких скачков. Рынок в целом сбалансирован, и серьезных шоков по поставкам сейчас не предвидится», — говорит Фоменко. По его оценке, рост может составить несколько процентов, главным образом за счет затрат на хранение и энергоносители в холодный период.

К весне и лету 2026 года ситуация начнет меняться.

«С выходом на рынок нового урожая тепличных и открытых культур предложение возрастет, а издержки на хранение и транспортировку снизятся. Это традиционно приводит к удешевлению овощей на 10–30 процентов», — отметил эксперт.

По его словам, наиболее заметно подешевеют капуста, морковь и картофель. Однако снижение не будет равномерным по всем позициям.

«Для тепличных и импортных культур цены могут остаться выше прошлогоднего уровня — из-за инфляции, роста издержек производителей и колебаний курса рубля», — пояснил он.

В целом рынок овощей в России постепенно становится более предсказуемым, но остается чувствительным к погодным и логистическим рискам:

«Главное, что сейчас нужно отрасли, — это модернизация систем хранения и снижение потерь на пути от поля до прилавка. Это позволит стабилизировать цены и сделать их менее зависимыми от сезонных колебаний».

Ранее россиян предупредили о подорожании колбасы перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами