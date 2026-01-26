Размер шрифта
На Украине поддержали запрет на поставки газа из РФ в ЕС

Украинский министр Шмыгаль приветствовал запрет ЕС на поставки российского газа
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль приветствовал запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года. Его слова передает Reuters.

Он также заявил, что независимость от российских энергетических ресурсов — это, прежде всего, вопрос безопасной и сильной Европы.

26 января Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. С 30 сентября того же года будет введен запрет на трубопроводный газ.

После этого глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна обратится в европейский суд, чтобы снять ограничение и инициировать процедуру, направленную на отмену постановления плана Еврокомиссии REPowerEU, который направлен на скорейшее прекращение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива и ускорение перехода к чистой энергии.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — ноябре на 6,8% сократила поставки СПГ в Европу.
 
