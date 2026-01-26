Словакия подаст в европейский суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа

Бланар: Словакия потребует в суде отменить запрет ЕС на импорт газа из РФ

Словакия обратится в европейский суд, чтобы потребовать снять запрет на импорт российского газа в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, его слова приводятся на странице ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU», — сказал Бланар.

REPowerEU — это план Европейской комиссии, представленный в мае 2022 года, направленный на скорейшее прекращение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива и ускорение перехода к чистой энергии. План предусматривает энергосбережение, диверсификацию поставок газа и масштабное внедрение возобновляемых источников энергии, чтобы отказаться от поставок из России к 2027–2030 годам.

26 января Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — ноябре на 6,8% сократила поставки СПГ в Европу.