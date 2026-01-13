Размер шрифта
В России объяснили, чем вызван рост интереса граждан к банкротству

Специалист Потапова: долги привели к росту интереса россиян к банкротству
Долговая нагрузка населения привела к росту интереса к процедуре банкротства в России. Об этом RuNews24.ru рассказала специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов граждан Наталия Потапова.

По ее словам, россияне зачастую оформляли кредиты и займы при одном уровне дохода, при этом обслуживать их им приходится уже при росте цен на все. Некоторые должники сталкиваются с эффектом «снежного кома», когда проценты, штрафы и пени увеличивают сумму долга.

«При сохранении текущих экономических условий интерес к банкротству физических лиц, вероятнее всего, останется на высоком уровне. Существенного снижения количества процедур в ближайшей перспективе ожидать не приходится», — отметила Потапова.

В Фонде защиты должников (ФЗД) «Газете.Ru» до этого сообщили, что количество банкротств граждан растет с каждым годом. Этому способствует и развитие юридических компаний, которые оказывают данную услугу, и повышение финансовой грамотности населения. По словам аналитиков, в 2025 году количество банкротств взяло курс на устойчивый рост. За первые шесть месяцев 2025 года число заявлений увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и объявил себя банкротом.

